Смерть с неба. Слетевшее с грузовика колесо раздавило женщину в Мытищах
В Подмосковье женщина погибла от удара колеса грузовика
Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Мытыщах. По факту происшествия власти возбудили уголовное дело, рассказала представительница пресс-службы главка МВД Подмосковья Татьяна Петрова.
Женщина ждала автобус на остановке. Колесо оторвалось от проезжавшего мимо грузовика. Оно ударило 32-летнюю жительницу Подмосковья по голове.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
В МВД уточнили, что, по предварительной версии, колесо слетело из-за технической неисправности транспортного средства.
По факту происшествия власти возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть.
Ранее три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы.