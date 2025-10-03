Смерть с неба. Слетевшее с грузовика колесо раздавило женщину в Мытищах

В Подмосковье женщина погибла от удара колеса грузовика

Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Мытыщах. По факту происшествия власти возбудили уголовное дело, рассказала представительница пресс-службы главка МВД Подмосковья Татьяна Петрова.

Женщина ждала автобус на остановке. Колесо оторвалось от проезжавшего мимо грузовика. Оно ударило 32-летнюю жительницу Подмосковья по голове.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В МВД уточнили, что, по предварительной версии, колесо слетело из-за технической неисправности транспортного средства.

По факту происшествия власти возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть.

Ранее три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы.