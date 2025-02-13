Женщина погибла и еще 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

В Бабаюртовском районе Дагестана в ДТП с участием маршрутки пострадали 15 человек, в том числе двое детей двух и четырех лет. На месте аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Бригады скорых после оказания первой помощи увезли четырех раненых в РКБ, еще двух отправили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, а в детскую РКБ госпитализировали пострадавших детей.

«В настоящее время им проводится обследование и оказывается специализированная медицинская помощь», — указали в Минздраве.

Еще семь получивших травмы человек отправили на обследование и лечение в центральную районную больницу Бабаюрта.

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Причину аварии в республиканском Минздраве не привели.

В Подмосковье 13 февраля при столкновении двух легковушек погибли три человека.