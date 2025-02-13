Три человека погибли в аварии двух легковушек на трассе в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья: на трассе М-11 в аварии двух машин погибли три человека

Днем в четверг ДТП с тремя погибшими произошло на 51-м километре автомобильной дороги М-11 «Нева». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ЧП случилось около 14:40, водитель автомобиля Opel подъехал к пункту взимания платы, после развернулся и продолжил движение по полосе встречного движения. После этого он столкнулся с легковой машиной Skoda.

В результате аварии два водителя и пассажирка Skoda погибли на месте.

Солнечногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, отметили в надзорном ведомстве. На месте ДТП работает заместитель Солнечногорского городского прокурора Юлия Карташова.

Ранее в четверг один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками на 49-м километре МКАД на западе Москвы. Из-за аварии экстренные службы перекрыли три полосы движения.