Россиянка трагически погибла на Шри-Ланке из-за селфи в поезде

Россиянка погибла на Шри-Ланке, когда высунулась из вагона несущегося поезда, чтобы сделать селфи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что 53-летняя туристка села в поезд на станции Бадулла вчера утром. Состав направлялся в Коломбо Форт.

Когда он приближался к городу Элла, в котором находится знаменитый девятиарочный мост, путешественница решила сфотографироваться. Она высунулась из вагона, стала делать селфи и не заметила камень.

В итоге женщина ударилась об него на полной скорости, не удержала равновесие и сорвалась с поезда. Ее госпитализировали с травмами головы, но не смогли спасти.

Ранее в Таиланде мотоциклист сбил двух российских туристов на полной скорости. Пара держалась за руки, когда переходила дорогу. От удара их отбросило в разные стороны. Мужчина погиб, а женщина получила переломы.