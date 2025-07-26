Амурского тигра насмерть сбили на трассе в Приморье

На трассе под Уссурийском обнаружили сбитого амурского тигра — краснокнижного хищника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю .

«На 682 километре автодороги Хабаровск — Владивосток амурский тигр пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Амурский тигр — один из самых редких видов кошачьих в мире. В России эти хищники обитают только на Дальнем Востоке.

По последним данным, в дикой природе осталось около 750 особей. Вид занесен в международную Красную книгу.

Ранее зоозащитники пожаловались на блогера из-за живущего на его участке льва. Активисты заявили, что владелец держит хищника в сарае и недостаточно кормит, из-за чего животное покрылось язвами.