Женщина на Audi протаранила пункт выдачи заказов в Урюпинске

Женщина на автомобиле Audi протаранила пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов в Урюпинске. Об этом сообщила «Российская газета».
«Помимо женщины в салоне иномарки находился маленький ребенок», — уточнили авторы материала.
В результате аварии никто из участников происшествия не получил серьезных травм. Все отделались легким испугом. Однако женщине придется оплатить ремонт в помещении.
Причины аварии пока неизвестны. Подробности выясняются.
Ранее в Лотошине грузовик протаранил автомобиль ГАИ, едва не сбив сотрудников ДПС. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но его поймали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.
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