В Лотошине грузовик протаранил автомобиль ГАИ, едва не сбив сотрудников ДПС

В Лотошине в Подмосковье водитель грузовика Volvo FL10, отказавшись выполнять требования сотрудников ДПС, протаранил служебный автомобиль, рядом с которым находились инспекторы. После злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины и вскоре задержала его самого.
Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Прокуратура Лотошинского района взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.
Суд при участии представителя прокуратуры в ближайшее время изберет обвиняемому меру пресечения.
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