В Лотошине грузовик протаранил автомобиль ГАИ, едва не сбив сотрудников ДПС

В Лотошине в Подмосковье водитель грузовика Volvo FL10, отказавшись выполнять требования сотрудников ДПС, протаранил служебный автомобиль, рядом с которым находились инспекторы. После злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины и вскоре задержала его самого.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Прокуратура Лотошинского района взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.

Суд при участии представителя прокуратуры в ближайшее время изберет обвиняемому меру пресечения.

Ранее в Кирове водитель «Жигулей» устроил гонку с сотрудниками ДПС и сбил несколько автомобилей. Полицейским пришлось стрелять по колесам отечественного авто.