Женщина лишилась ног из-за болезни, которую списала на возраст

Испытывающая боли в ногах жительница Великобритании Саманта Уайлз считала их возрастными изменениями, но позже ее состояние усугубилось. Врачи из-за нарушения кровообращения ампутировали ей обе ноги, сообщило издание Mirror .

Женщина проживает в графстве Лестершир, ей 57 лет. Когда она почувствовала боль в ногах, то решила, что это просто возраст.

«Хотя на самом деле у нее развилось заболевание под названием болезнь периферических артерий, которое приводит к закупорке сосудов в руках или ногах», — уточнило издание.

Позже невестка Уайлс заметила, что у нее почернели пальцы на ногах. Британка обратилась к своему врачу, который направил ее в больницу.

Медики несколько раз пытались расширить артерии, чтобы восстановить приток крови к стопе, но в итоге ногу пришлось ампутировать. Спустя два года у нее снова случился тромбоз, но уже на второй ноге. Хирурги пытались ее спасти, но безуспешно.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что сильно замерзшие руки нельзя отогревать под струей горячей воды или феном, так как это может спровоцировать некробиоз и ишемические процессы.