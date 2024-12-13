Хирург Умнов предупредил об опасности отогревания сильно замерзших рук горячей водой

Хирург и преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов призвал не отогревать сильно замерзшие руки под струей горячей воды. В данной ситуации также опасно использовать фен, отметил медик в беседе с News.ru .

По его словам, при резком повышении температуры мягких тканей увеличивается их потребность в кислороде. Из-за спазма сосудов происходит дисбаланс, который может спровоцировать некробиоз и ишемические процессы. При неблагоприятном течении есть вероятность дойти до ампутации.

Врач посоветовал бережно и медленно отогревать конечности. Для этого достаточно зайти в обогреваемое помещение, а также надеть теплые носки или варежки, добавил сайт KP.RU.