Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 01:50 Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту Петербурженка посадила годовалую дочь на горячую плиту, в СК проведут проверку Unsplash

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Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на индукционную плиту, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте 78.ru.

По информации журналистов, происшествие случилось в ночь на 18 мая в квартире дома на проспекте Ветеранов. Там мать посадила свою маленькую дочь на раскаленную индукционную плиту. Как отметили на сайте mk.ru, женщина предположила, что она уже не горячая. Когда ребенок заплакал, то петербурженка осознала происходящее и сняла девочку с плиты.

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В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, его отвезли в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у пациентки ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Состояние девочки оценили как тяжелое.

В пресс-службе СК по Петербургу заявили, что по факту случившегося проведут проверку.

Ранее жительница Краснодара бросила в сетевом магазине трехлетнюю дочь и ушла. После случившегося женщину нашли, она оказалась матерью ребенка. Избавившись от девочки, она села в автобус и добралась до Кропоткина.