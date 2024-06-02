Женщина и три девочки пострадали при пожаре в хабаровском селе

Три маленькие девочки и женщина пострадали при пожаре в селе Князе-Волконское в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь охватил часть жилого частного дома. На улицу успел выбежать только шестилетний мальчик. Пострадали 52-летняя женщина и девочки двух, пяти и девяти лет. Всех четверых госпитализировали.
Спасатели справились с огнем. Сотрудники госпожнадзора устанавливают причину пожара.
В марте пожар в Свердловской области закончился трагедией: погибли трое детей — два мальчика и девочка — и их мать. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправность кабеля холодильника. Соседка рассказала, что услышала детские крики, почувствовала запах дыма и примчалась на место происшествия. Однако спастись удалось только старшей дочери и ее грудному ребенку. Сама соседка лишилась квартиры — на нее перекинулся огонь.