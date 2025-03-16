Семь машин попали в ДТП на севере Москвы

В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) произошла авария с участием семи легковых автомобилей. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла в районе съезда на Ленинградское шоссе, недалеко от улицы Новая Башиловка.

Обошлось без розлива топлива. Имеются пострадавшие.

В автомобиле BMW черного цвета оказался заблокирован один человек. На месте уже работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Ранее на юго-западе столицы столкнулись иномарка и уборочный трактор. На месте аварии разлилось топливо. Трактор от удара перевернулся, но в результате ДТП никто из водителей не пострадал.

До этого в Замокворечье произошло ДТП в районе остановки «Кожевническая улица». Автомобиль опрокинулся на двери со стороны водителя. Из-за аварии изменили движение трамваев на ряде маршрутов.