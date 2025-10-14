Женщина и ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар произошел в жилом доме в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС.

«В результате пожара погибли два человека, из них один ребенок. Второй ребенок был госпитализирован в больницу», — рассказали спасатели.

По их данным, площадь возгорания составила 249 квадратных метров. К тушению огня привлекли шесть единиц техники и 22 человека. Пожар ликвидировали около шести утра.

СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка при пожаре. В ведомстве уточнили, что жертвами стали 36-летняя жительница и ее трехлетний сын. В медучреждение попала двухлетняя дочь погибшей.

«По версии следствия, в доме проживала семья, в том числе двое несовершеннолетних детей. В ночное время 14 октября 2025 года в доме возник пожар. Сообщение о возгорании поступило от соседей», — рассказали в СК.

Накануне в ЛНР после взрыва загорелась жилая многоэтажка. В результате погибли два человека.