Женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре в Череповце

В Вологодской области два человека погибли при пожаре в Череповце. Загорелась квартира на третьем этаже дома по Советскому проспекту, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные нашли в задымленной квартире 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 14 лет.

«Всех незамедлительно передали прибывшим медикам. К сожалению, женщина и девочка погибли. Мужчина был госпитализирован», — уточнили в МЧС.

Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства возникновения пожара.

В новогоднюю ночь в Самаре при пожаре в общежитии погибли два человека. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли 40 человек, в том числе пять детей.