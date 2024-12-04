Женщина голыми руками придушила льва в Зимбабве

Жительница провинции Булавайо в Зимбабве отбилась от льва. Она увернулась от его когтей и придушила животное. Об этом сообщил сайт AdomOnline.com .

Ранним утром 57-летняя Вайолет Мойо вышла в поле, чтобы подготовиться к летнему сезону сбора урожая, и услышала рев. Лев решил напасть со спины, и женщина вовремя обернулась. Животное сбило ее с ног, но пострадавшая увернулась и не позволила вцепиться в шею.

«Лев пытался схватить меня за горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил когти мне в левую щеку. Я инстинктивно схватила его за горло и начала душить. Я крепко держала его, не отпуская, пока он не потерял волю к борьбе», — сказала она.

Животное ретировалась, а Мойо позвала на помощь. Ее госпитализировали в больницу с рваными ранами на руках, лице и теле.

Сантош Деви из Индии не повезло так, как жительнице Зимбабве. На нее в лесу напал медведь и причинил сильные травмы головы. Женщина умерла в больнице.