Медведь разбил череп молодой женщине

В штате Раджастхан на северо-западе Индии после встречи с медведем умерла 35-летняя женщина. Животное нанесло настолько глубокие раны, что врачи не смогли ее спасти, сообщил Deccan Herald .

Сантош Деви пошла в лес в окрестностях города Пали, чтобы набрать хвороста. Там на нее набросился медведь. Он сломал женщине череп, нос, оставил глубокие раны на шее и животе.

Местные жители застали ее еще живой и увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти Деви, травмы оказались смертельными.

В России медведь напал на двух мужчин на острове Итуруп в Сахалинской области. Местный житель отделался испугом, а турист получил тяжелые раны и ждет операцию. Животное частично сняло ему скальп и повредило щеку. Охотники отправились на поиски зверя в Большом каньоне Белых скал.