03 мая 2025 14:09 Женщина чуть не задушила мальчика в подъезде в Домодедове Фото: РИА «Новости»
В подъезде одного из домов на улице Курыжова микрорайона Южный женщина напала на мальчика. Как сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, она схватила его и начала душить. Ребенку удалось вырваться и сбежать.
В дежурную часть с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.
«Полицейские разбираются в обстоятельствах причинения телесных повреждений ребенку в городском округе Домодедово», — уточнили в МВД.
Ранее суд арестовал мать из Канска, которая
зарубила топором троих детей. Во время слушания женщина полностью признала свою вину.
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