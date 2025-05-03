Женщина чуть не задушила мальчика в подъезде в Домодедове

Фото: РИА «Новости»

В подъезде одного из домов на улице Курыжова микрорайона Южный женщина напала на мальчика. Как сообщили в  пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, она схватила его и начала душить. Ребенку удалось вырваться и сбежать.

В дежурную часть с заявлением обратилась мать пострадавшего мальчика. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

«Полицейские разбираются в обстоятельствах причинения телесных повреждений ребенку в городском округе Домодедово», — уточнили в МВД.

Ранее суд арестовал мать из Канска, которая зарубила топором троих детей. Во время слушания женщина полностью признала свою вину.

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