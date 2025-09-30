Жених умер в Египте прямо во время свадебного танца

Египтянин упал замертво на своей свадьбе — он скончался во время танца с невестой. Об этом сообщил Gulf News .

Свадьба проходила в мухафазе Асуан. Когда жених упал, гости бросились на помощь, но спасти его не удалось. Врачи установили, что мужчина умер от остановки сердца.

Многие знакомые покойного рассказали, что праздновали помолвку всего за день до этого и не могли себе представить, что у египтянина были такие проблемы со здоровьем.

«Он был полон жизни, улыбался, с нетерпением ждал своего будущего», — написал один из друзей.

Ранее 26-летняя жительница Боснии и Герцеговины впала в кому в первую брачную ночь. Невеста почувствовала недомогание после банкета и обратилась к врачам. В больнице она впала в кому, из которой уже не вышла. Девушка управляла собственным салоном красоты, работала медсестрой и визажистом.

В издании Ekskluziva.ba не исключили, что невеста скончалась из-за сотрясения мозга. Кроме того, у нее были серьезные проблемы со здоровьем.