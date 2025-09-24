Девушка впала в кому в первую брачную ночь и умерла в Боснии и Герцеговине

В Боснии и Герцеговине девушка впала в кому и умерла. Это произошло в первую брачную ночь после свадьбы, сообщило издание Ekskluziva.ba.

«Смерть Адны Ровчанин-Омербегович наступила всего через два дня после того, как она вступила в брак», — отметили в публикации.

Свадьба состоялась 13 сентября, но после банкета 26-летняя невеста внезапно почувствовала сильное недомогание. Врачи доставили девушку в больницу, где она провела два дня в коме и скончалась.

По неофициальной версии, причиной смерти стало сотрясение мозга. Кроме того, выяснилось, что у девушки и раньше наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.

Ровчанин-Омербегович управляла собственным салоном красоты, а также работала медсестрой и визажистом. Также она активно вела социальные сети.

