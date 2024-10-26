Жених сбежал от невесты в лес и изувечил себя

Мужчина в Дагестане сбежал перед свадьбой и отправился в детский лагерь в лесу

Жених в Дагестане сбежал прямо перед собственной свадьбой и отправился в заброшенный детский лагерь в лесу. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, там мужчина нанес себе увечья острым предметом. Предположительно, перед этим он употребил наркотические препараты.

Затем дагестанец вернулся к своей машине и начал сигналить. Проходившие мимо люди услышали сирену и оказали ему помощь. Жениха отправили в больницу Махачкалы, состояние мужчины оценили как тяжелое.

По данным Telegram-канал Mash Gor, 26-летний парень сбежал, потому что плохо знал выбранную родителями невесту и поэтому сомневался в необходимости брака.

Ранее в Татарстане СК закрыл дело о двойном убийстве. Спустя два дня после свадьбы новоиспеченный муж убил жену и ее сестру, а затем покончил с собой на трассе М7. Что стало причиной таких действий, неизвестно.