В Татарстане молодой муж убил жену через два дня после свадьбы

Kp.ru: дело об убийстве жены и ее сестры после свадьбы в Татарстане закрыли

СК в Татарстане закрыл дело о двойном убийстве за смертью подозреваемого. Молодой муж убил супругу и ее сестру через два дня после свадьбы, а потом сам погиб на трассе М7. Историю молодой пары рассказал сайт kp.ru .

Алсу и Тимур были знакомы с детства, она ждала его из армии. Тимур сделал предложение своей возлюбленной 11 июня 2021 года, в конце июля прочитали никах. Официальную свадьбу назначили на январь 2022 года.

Все друзья были уверены, что Тимур и Алсу любят друг друга и будут жить долго и счастливо. В конце января сыграли свадьбу, гуляли два дня в доме отца жениха. К вечеру второго дня гости почти разошлись, остались лишь родственники.

Алсу и Тимур уединились, и оставшиеся гости услышали крик. На него прибежала двоюродная сестра невесты и увидела, что Алсу мертва. Ее убил молодой муж. После этого он убил и сестру жены. Потом парень достал из сейфа отцовское ружье и на своем автомобиле уехал в неизвестном направлении.

Парень сбежал в соседний город — Набережные Челны, там он изнасиловал массажистку. Утром полицейские обнаружили труп молодожена в салоне машины на трассе М7. Алсу и Тимура хоронили в один день, но на кладбище их везли в разных машинах. СК прекратил уголовное дело в связи со смертью главного подозреваемого.