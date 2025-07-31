Госпитализированный после ужина в ресторане челябинец рассказал о самочувствии

Угодивший в больницу с гепатитом А житель Челябинска посещал ресторан, в котором ужинали и другие пострадавшие, 8 и 11 июня. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

«Первые симптомы появились 17 июля, 20-го началась желтуха, 22-го подтвердился гепатит. В „Мидийном месте“ ел мидии, жена ела пасту, она не заразилась», — сказал потерпевший.

По словам собеседника 360.ru, накануне он звонил в Роспотребнадзор. Представители ведомства ответили, что принимают данные от пострадавших из больниц и разбираются в ситуации.

На момент публикации местная прокуратура к проверке заведения не приступала. В ведомстве сказали 360.ru, что к ним потерпевшие пока не обращались.

«У нас таких заявлений нет», — отметила представительница прокуратуры.

Ранее стало известно, что ресторан, в котором ужинали пострадавшие, приостановил работу, сославшись на реконструкцию.