Железнодорожные шпалы загорелись на станции Перово в Москве

Источник 360.ru: на станции Перово в ВАО Москвы загорелись шпалы и трубы

На востоке Москвы произошло возгорание железнодорожных шпал и пластиковых труб на станции Перово. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 02:50. Очевидец сообщил, что на территории железнодорожной станции Перово на Соколиной Горе в районе проезда Энтузиастов загорелись шпалы.

Прибывшие на место спасатели застали открытый огонь и черный дым. Горели шпалы и гофрированные пластиковые трубы. К 03:21 потушили пожар площадью 50 квадратных метров. Специалисты провели проливку и разборку конструкций.

Минувшим вечером при подъезде к подмосковной станции Поварово-1 загорелись вагоны электрички. Очевидец заявил, что пожар могла спровоцировать непотушенная сигарета.