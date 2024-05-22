Названа предварительная версия причины возгорания электрички в Подмосковье

Пассажиры сгоревшей в Подмосковье электрички рассказали о панике на перроне

Пожар в двух вагонах электрички начался при подъезде к подмосковной станции Поварово-1. Состав затормозил благодаря сработавшему стоп-крану. Об этом 360.ru рассказали пассажиры Андрей Глетковский и Елисей Кауров.

Молодые люди подчеркнули, что после остановки на перроне станции среди пассажиров возникла паника.

«Когда подъезжали к Поварово, объявили, что нужно покинуть вагон, потому что произошло возгорание. Когда вышли, то увидели, что идет большой дым. Потом пошли к концу перрона и помогали людям спускаться», — рассказал Глетковский.

Он пояснил, что вместе с другом находился через один вагон от очага пожара.

Кауров добавил, что ожидавшие на перроне электричку пассажиры пытались сесть в горящий поезд, но их остановил машинист, который начал объяснять ситуацию.

«Когда началась суматоха, многие пошли в сторону пожара, чтобы снять видео. Остальных мы направили к концу перрона, потому что главный выход был в стороне, где стояли горящие вагоны», — добавил собеседник 360.ru.

Свидетель происшествия подчеркнул, что ему сказали, что возгорание возникло из-за короткого замыкания проводки. Сам он предположил, что кто-то бросил непотушенную сигарету.

«Там же пластик, все горит быстро. Был момент, когда скакнуло электричество, но все побежали к выходу, когда на них орать начали», — подытожил Елисей Кауров.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС рассказали, что пожар охватил два вагона и распространился на площади в 140 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из состава эвакуировали восемь человек. В результате происшествия никто не пострадал, а пламя быстро потушили. Проверку и установление причин возгорания начали следователи и Северная транспортная прокуратура.