Железнодорожные пути затопило в Москве

На кадрах видно, как электропоезд «Иволга» курсирует по затопленным путям.

Ранее в официальном канале Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в отдельных районах столицы за ночь и утро выпала месячная норма осадков. В Зеленоградском административном округе выпало до 91 миллиметра дождя, на северо-востоке — до 71 миллиметра, на востоке — до 50 миллиметров и на севере — до 47 миллиметров.

Синоптики также предупредили, что обильные ливни в Москве и области еще будут продолжаться.