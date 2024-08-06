Движение составов на участке железной дороги Симферополь — Джанкой на два часа приостановят. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Крыма.

Движение поездов перекроют по техническим причинам. Подробности перекрытия железнодорожного сообщения ведомство не привело, сообщил RT.

Ранее в Крыму несколько раз приостанавливали движение по Крымскому мосту. Водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников переправы. Мост перекрыли после появления беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Военные ликвидировали аппараты, которые направлялись к полуострову.