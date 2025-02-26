Птица принесла оторванную детскую руку во двор школы в Ирландии

Оторванную кисть руки ребенка обнаружили полицейские Ирландии во дворе школы Дублина. По видео с камер наблюдения правоохранители установили, что часть тела около учебного заведения выбросила прилетевшая птица. Об этом сообщила газета The Irish Mirror .

По данным полицейских, кисть принадлежит 12-летнему мальчику, который за день до этого получил серьезные травмы при взрыве газового баллона в этом же районе. Сейчас ребенок находится в городской больнице, где получает необходимое лечение.

Правоохранители отправили найденную часть тела для проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить версию, что рука принадлежит пострадавшему школьнику.

Ранее полицейские американского штата Мэриленд раскрыли убийство 46-летней женщины по найденным останкам. Выяснилось, что с погибшей расправилась дочь, которая разозлилась из-за обвинений матери в краже денег. После расправы она пыталась сжечь труп на гриле, но из-за сильного дыма отказалась от этой затеи и распилила тело матери бензопилой, спрятав останки в подвале. Суд приговорил убийцу матери к пожизненному сроку.