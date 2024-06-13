«Жалко всех детей». Анестезиолог красноярской стоматологии высказался о смерти мальчика

Мальчик, погибший во время операции в красноярской стоматологии, был инвалидом с диагнозом ДЦП. В последние месяцы его состояние было удовлетворительным, сообщил источник 360.ru.

По его данным, ранее при лечении детей в этой же клинике проблем не возникало. Анализы мальчика перед операцией были в норме, ребенок чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие.

«Ребенок всегда был активный, бегал, прыгал, очень хорошо взаимодействовал с братьями. Никогда не жаловался на самочувствие, всегда улыбался и активно шел на контакт», — сообщил источник.

Он добавил, что анестезиолог рекомендовал матери обратиться в городской стационар, но она решила проводить операцию в выбранной клинике. Во время операции у ребенка начались проблемы с дыханием и с сердцем. Анестезиолог и медсестра начали реанимационные мероприятия.

«Также была вызвана бригада детской скорой помощи, <…> последние также участвовали в реанимационных мероприятиях. В 12 часов 46 минут констатирована биологическая смерть», — заявил источник.

Сам анестезиолог в беседе с 360.ru отказался давать подробные комментарии по поводу случившегося.

«Проводится, я так понимаю, проверка. Я думаю, после этого будет какая-то информация», — сказал врач.

На вопрос о том, жаль ли ему погибшего мальчика, анестезиолог ответил: «Вы знаете, я считаю, что жалко всех детей».

Сестра умершего ребенка предположила, что причиной гибели могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии. Она добавила, что погибший мальчик был приемным, семья взяла его под опеку несколько лет назад.