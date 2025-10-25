Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали новое подводное землетрясение с магнитудой 6,3 у южного побережья Камчатки в Тихом океане. Об этом в Telegram-канале сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

«Время UTC: 11:13:06 (22:13 по местному времени). Координаты: 156.8972 восточной долготы, 49.8862 северной широты. Магнитуда 6.3», — поделились данными мониторинга ученые.

Глубина гипоцентра составила около 22 километров, эпицентр подземного катаклизма располагался в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В июле на Камчатке произошло самое мощное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые почти ежедневно фиксировали подземные толчки разной степени интенсивности. Большинство из них уже не ощущали в крупных населенных пунктах.

Ранее 360.ru показал видео с обстановкой на Филиппинах во время землетрясения мощностью 7,4.