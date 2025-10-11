Землетрясение произошло у берегов Камчатки

В субботу, 11 октября, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в Telegram-канале сообщил филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 53,4 километра в Тихом океане, в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского.

По инструментальным данным, в различных районах Елизово и Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались на уровне 4 баллов. Угрозу цунами власти не объявляли.

Летом, 90 июля, на Камчатке зафиксировали мощнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Ученые с тех пор практически каждые сутки фиксируют повторные подземные толчки. В населенных пунктах большинство из них не ощущаются, мощность и интенсивность афтершоков постепенно снижается, заявляли сейсмологи.

Ранее 360.ru показал на видео обстановку на Филиппинах во время сильного землетрясения.