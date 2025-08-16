Землетрясение произошло у берегов Камчатки

В субботу сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 у берегов Камчатки в Тихом океане. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Ученые уточнили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 56,7 километра в 327 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского.

В населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощутили.

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. С тех пор специалисты фиксируют афтершоки практически каждые сутки.

Ранее ученые в США предсказали цунами высотой более 30 метров и разрушительные подземные толчки от 8,0 до 9,0, угрожающие Тихоокеанскому побережью страны. Катастрофическое землетрясение может произойти до 2100 года.

К началу XXII века уровень моря из-за глобальных изменений климата должен подняться по меньшей мере на два фута.