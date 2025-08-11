В США предсказали катастрофическое землетрясение до 2100 года

Разрушительное землетрясение и цунами угрожает Тихоокеанскому побережью США до 2100 года. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследования ученых Политехнического университета Вирджинии.

По их расчетам, возможное землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0 повлечет за собой цунами высотой до 100 футов (чуть более 30 метров), которое смоет большую часть побережья.

При этом к началу XXII века из-за глобальных изменений климата уровень моря должен подняться по меньшей мере на два фута (60 сантиметров).

Утром 3 августа произошло землетрясение магнитудой 3,0 в штате Нью-Джерси. Местные жители ощутили сильный толчок. Очаг залегал на глубине около 10 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.