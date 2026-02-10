Землетрясение произошло недалеко от Новороссийска

В Краснодарском крае з афиксировали подземные толчки на расстоянии около 30 километров от Новороссийска. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Информация о землетрясении поступила в ЕДДС от мониторинговых центров.

«Они зафиксированы на отдалении около 30 километров от города под землей — на глубине более 20 километров. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — уточнил градоначальник.

Землю встряхнуло в районе Анапы и Новороссийска. По словам местных жителей, они ощутили сильные толчки, а высотные дома раскачивались как игрушки , сообщил телеграм-канал Shot.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Азовском море.