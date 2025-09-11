Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Анкаре

Подземные толчки магнитудой 4,1 произошли в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

В ведомстве заявили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 11,46 километра.

В результате подземных толчков разрушений в населенных пунктах, попавших в зону сейсмической активности, не зарегистрировали.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в Турции с начала сентября.

На минувшей неделе подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в провинции Балыкесир. По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 7,7 километра в районе города Сындыргы.