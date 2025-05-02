Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Чили и Аргентины

Подземные толчки зарегистрировали у побережья Чили и Аргентины. Магнитуда землетрясения составила 7,4 балла, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр .

Очаг располагается на глубине 10 километров.

По данным Чилийской национальной службы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (SENAPRED ), из-за риска цунами на юге страны объявили эвакуацию. Гигантские волны могут обрушиться на регион Магалленес.

В SENAPRED уточнили, что эпицентр засекли в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс на Огненной земле. По информации чилийских специалистов, магнитуда землетрясения составляет 7,5.

Ранее землетрясение у берегов Стамбула повредило более 4,2 тысячи зданий. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Министр строительства и экологии Турции Мурат Курум рассказал, что специалисты проверили на причиненный ущерб 36,4 тысячи зданий в городе.