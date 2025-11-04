Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатки

Во вторник, 4 ноября, у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в Тихом океане в 15:45 по местному времени (06:45 по московскому). Очаг находился на глубине 50,4 километра в 168 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Жители населенных пунктов ощутили магнитудой 3. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее стало известно, что при ночном землетрясении в Афганистане магнитудой 6,3 погибли 27 человек. Ранения различной степени тяжести получили 733 местных жителя. Толчки привели к обвалу горной породы в ущелье Ташкурган.