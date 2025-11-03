Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 27

Жертвами ночного землетрясения в северных провинциях Афганистана стали 27 жителей. Ранения различной степени тяжести получили 733 человека. Об этом сообщило государственное агентство Bakhtar .

Журналисты напомнили, что подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Баглан и Кундуз.

По данным агентства, сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Балх, на которую пришлось 12 погибших и 407 раненых.

В число пострадавших также включили 41 студента университета в Кундузе, которые получили травмы во время давки после подземных толчков.

Очаг землетрясения находился в 45 километрах к юго-востоку от города Мазари-Шариф. Ночные толчки привели к обвалу горной породы в ущелье Ташкурган, через которое проходит участок трассы, связывающий две пострадавшие провинции — Балх и Саманган.

Землетрясение оказалось настолько сильным, что афтершоки дошли до территорий Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Индии.