Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Хоккайдо

У восточного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил ТАСС .

По данным специалистов, эпицентр находился на глубине около 20 километров. Сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.

Угрозы цунами нет, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали в Чили землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр природного явления находился на глубине 113 километров. Землетрясение произошло в регионе Тарапака, в 102-х километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек.