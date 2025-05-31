Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Хоккайдо

У восточного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил ТАСС.
По данным специалистов, эпицентр находился на глубине около 20 километров. Сила подземных толчков достигала четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.
Угрозы цунами нет, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали в Чили землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр природного явления находился на глубине 113 километров. Землетрясение произошло в регионе Тарапака, в 102-х километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек.
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