Сейсмологи зафиксировали в Чили землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки магнитудой 5,7 по шкале Рихтера зарегистрировали на севере Чили. Землетрясение произошло в регионе Тарапака, в 102-х километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).