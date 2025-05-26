Сейсмологи зафиксировали в Чили землетрясение магнитудой 5,7

Подземные толчки магнитудой 5,7 по шкале Рихтера зарегистрировали на севере Чили. Землетрясение произошло в регионе Тарапака, в 102-х километрах к северо-востоку от города Икике с населением 227 тысяч человек. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации специалистов, эпицентр природного явления находился на глубине 113 километров. На момент публикации материала данные о наличии пострадавших и разрушений не поступали.

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