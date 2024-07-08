Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов камчатки. Об этом сообщил камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в своем Telegram-канале .

По данным службы, толчки произошли на дне Камчатского залива, в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск.

В июне мощные подземные толчки почувствовали четырех населенных пунктов на Сахалине. Там прошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился на глубине семи километров в 12 километрах от села Таранай Анивского района.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Камчатки. Подземные толки произошли на дне Тихого океана в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск.