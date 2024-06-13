Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в районе Камчатки. Об этом РИА «Новости» рассказали в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана. Их зафиксировали у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. Магнитуда в эпицентре землетрясения составила 5,9.

«По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов», — уточнили специалисты.

Очаг оказался на глубине в 52 километра под морским дном. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения не было. Угрозы цунами также нет.

Как сообщило Daily Mail, Соединенным Штатам грозит мощное землетрясение в девять баллов. Также, по данным агентства, из-за подземных толчков в США может произойти цунами высотой в 30 метров. Причиной тому может стать подводная линия разлома вдоль западного побережья Штатов.