Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Приморском крае

В районе побережья Лазовского района Приморского края произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в акватории Японского моря в ночь на четверг, 16 апреля. Эпицентр землетрясения находился между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419,6 километра, добавил aif.ru.

Кроме того, в ночь на 16 апреля в акватории Тихого океана у побережья Северных Курил произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9.