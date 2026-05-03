Вблизи Южных Курил произошло землетрясение

В воскресенье в Тихом океане недалеко от Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0. На острове Шикотан его ощутили местные жители, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 16:02 (8:02 мск) 3 мая. Его эпицентр располагался в Тихом океане в 28 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан», — сказала сейсмолог.

Очаг залегал на глубине 44 километров.

По словам Семеновой, на Шикотане землетрясение ощутили силой до трех баллов. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии. Эпицентр находился на глубине 70 километров под поверхностью земли. Сильные толчки ощутили жители Осаки.