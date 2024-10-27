Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Камчатке

МЧС: землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сейсмологические толчки зафиксировали в 16:49 (07:49 по московскому времени).

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково», — уточнили в МЧС.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН отметил, что на территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов. Службы не объявляли угрозу цунами.

Ранее МЧС предупреждало жителей прибрежных районов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья о цунами. Под угрозой оказались территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов.