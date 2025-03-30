Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии

Утром 30 марта в индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.

Толчки зафиксировали в 09:58 по местному времени (05:58 по московскому — прим. ред.). Эпицентр находился на глубине 10 километров в 18 километрах к северо-востоку от Банда-Ачеха.

По информации сейсмологов, рисков цунами нет. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 1644 человек. Пострадали еще 3408 местных жителей. Они находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Еще 139 человек числятся пропавшими без вести.