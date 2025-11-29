Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов северных Курил

В субботу у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в 14:34 (06:34 мск — примеч. ред.) 29 ноября», — рассказала собеседница агентства.

Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах к югу от Северо-Курильска, на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 56 километров.

Сейсмолог сообщил, что в Северо-Курильске могли почувствовать подземный толчок силой два балла. Тревога цунами не поднималась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии. Глубина эпицентра составила 10 километров. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.