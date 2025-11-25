Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщил на своем сайте Германский исследовательский центр геологических наук.

Толчки зафиксировали в 12:01 по московскому времени, глубина эпицентра составила 10 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее серия землетрясений произошла на Камчатке. Их магнитуда составила от 5,6 до 6,2. Подземные толчки ощущали жители острова Парамушир и некоторых районов Петропавловска-Камчатского. Вода, поднявшаяся в Охотском море, чуть не унесла в воду машину с рыбаками. До этого в тот же день толчки фиксировали около побережья Северных Курил.