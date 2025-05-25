Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 в эпицентре. Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сейсмическое событие зарегистрировали в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш в 09:35 по местному времени (05:35 по московскому). В его пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов.

Погибших и пострадавших нет. Для обследования объектов на возможные повреждения на места направили рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов.

В феврале 2025 года на Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Повреждения из-за него получила школа в селе Купчегень в Онгудайском районе, а часть села Кош-Агач временно лишилась электроэнергии.