Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Алтае

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 в эпицентре. Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сейсмическое событие зарегистрировали в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш в 09:35 по местному времени (05:35 по московскому). В его пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов.
Погибших и пострадавших нет. Для обследования объектов на возможные повреждения на места направили рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов.
В феврале 2025 года на Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Повреждения из-за него получила школа в селе Купчегень в Онгудайском районе, а часть села Кош-Агач временно лишилась электроэнергии.
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