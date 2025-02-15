Школа на Алтае получила повреждения из-за землетрясения

Школа в селе Купчегень в Онгудайском районе Республики Алтай получила повреждения из-за землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятидесятикилометровую зону сейсмического события силой в эпицентре 6,4 магнитуды попали шесть населенных пунктов — Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган Узун.

«Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень», — рассказали в ведомстве.

Также из-за землетрясения часть села Кош-Агач временно осталась без электричества. Сейчас специалисты обследуют объекты на всей территории региона. Дороги сохранились в проезжем состоянии, объекты социального назначения продолжили работу в штатном режиме.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера у побережья южных Курил. Очаг природного явления залегал в Тихом океане на глубине 62 километров.