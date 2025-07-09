Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил

В среду у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 9 июля в 14:39 (06:39 по московскому времени)», — отметила собеседница агентства.

Эпицентр землетрясения находился в 63 километрах к юго-востоку от села Головнино на острове Кунашир. Очаг располагался на глубине 100 километров.

Сейсмолог сообщила, что на островах Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки силой до двух баллов. Однако тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах краевого центра сила подземных толчков доходила до трех баллов.